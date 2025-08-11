Орловцам заплатили 22 миллиона рублей за занятия спортом

Налоговики региона озвучили суммы произведенных вычетов.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июля 2025 года социальные налоговые вычеты за физкультурно-оздоровительные услуги, полученные в 2024 году, заявили 958 жителей региона. По сравнению с прошлым годом общая сумма заявленных вычетов увеличилась на 20,4 процента, до 22 миллионов рублей. Причем впервые в 2025 году вычет за занятия спортом в упрощенном порядке получили 144 орловца, общая сумма таких вычетов превысила 3 миллиона рублей.

«Чтобы получить налоговый вычет в упрощенном порядке, необходимо обратиться в организацию или к ИП, где были оказаны физкультурно-оздоровительные услуги, с письменным заявлением, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС России. – На основании такого заявления при наличии технической возможности сведения о фактических расходах налогоплательщика будут направлены в налоговый орган. После чего налогоплательщика в его личном кабинете проинформируют о возможности получения вычета в упрощенном порядке».

Как говорят налоговики, упрощенный порядок позволяет экономить время, например, до полутора месяцев сокращается срок возмещения средств из бюджета. Но стоит знать и помнить, что важным условием для применения упрощенного порядка является наличие в налоговом органе информации от налогового агента о расходах налогоплательщика. Социальный вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги можно получить у работодателя в течение календарного года, в котором оплачены услуги.

В этом случае необходимо сначала подать в налоговый орган заявление о подтверждении права на получение социального налогового вычета. Также можно получить в налоговом органе или МФЦ по месту жительства, либо в электронном виде в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или на портале госуслуг по окончании календарного года, в котором были понесены указанные расходы. Для получения вычета необходимо заполнить и подать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. А возможность получить вычет в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика появилась с 1 января 2024 года.

«В таком случае налоговую декларацию и подтверждающие документы подавать не нужно, – уточнил заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 УФНС России по Орловской области Сергей Богатыренко. – Вычет предоставляется проактивно при наличии в налоговом органе необходимых сведений о расходах налогоплательщика на физкультурно-оздоровительные услуги, которые поступают от организаций и ИП электронно по заявлениям налогоплательщиков».

В целом право получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги появилось у налогоплательщиков с 1 января 2022 года, напомнили также в областной налоговой службе.

ИА “Орелград”