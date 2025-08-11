Орловцам выдадут субсидии на кемпинги

За получение субсидий надо будет побороться.

В Орловской области объявлен конкурсный отбор на предоставление грантов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры. Организатором является региональный департамент по проектам развития территорий. В конкурсе не могут участвовать государственные и муниципальные учреждения. Заявки от участников будут принимать в период с 15 августа по 12 сентября 2025 года включительно. Субсидии выделяются из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат участников на реализацию различных мероприятий.

Первое направление – развитие инфраструктуры туризма. В данном случае за счет средств гранта можно покрыть затраты на приобретение туристского оборудования, разработку и реализацию новых туристских маршрутов, создание мобильных приложений и аудиогидов, продвижение туристских маршрутов, брендов и дестинаций Орловской области, взаимодействие со средствами массовой информации и блогерами, приобретение систем подогрева для плавательных бассейнов и др.

Второе направление субсидирования – создание, приобретение и установка объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, навесных конструкций для транспортных средств, а также приобретение кемпинговых палаток и других видов оборудования, используемого для организации ночлега. Третьим направлением является создание и развитие национальных туристских маршрутов, четвертым – создание и развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов, включающее в себя работы по очистке дна акватории, обустройство детских и спортивных зон отдыха, установку некапитальных объектов общественного питания. Есть и пятое направление, в рамках которого финансируются проекты по созданию некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры.

Гранты предоставляются департаментом по проектам развития территорий Орловской области и подлежат казначейскому сопровождению. Конкурс проводится в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Чтобы получить гранты, участники должны будут дать обязательство реализовать проект на территории Орловской области в установленный соглашением срок. К участию в отборе не допустят иноагентов, иностранных юридических лиц, оффшорные компании и спонсоров терроризма.

ИА “Орелград”