Орловцы впервые напишут агродиктант

Жителей региона призвали присоединиться к новой всероссийской акции.

Всероссийская акция «Аграрный диктант» пройдет с 8 по 12 октября 2025 года и будет приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Едина Россия», которая является одним из организаторов. «Агродиктант» реализуется федеральным партийным проектом «Российское село» при поддержке Минсельхоза, Минобрнауки, Госдумы, Российской академии наук, Роскачества, Росрыболовства, Росагролизинга и других представителей аграрного сообщества.

«Всероссийский аграрный диктант – это масштабный проект, в котором будут задействованы все субъекты РФ, органы исполнительной и законодательной власти, образовательные учреждения, крупные компании и предприятия, – отметил координатор федерального проекта Александр Двойных. – Агродиктант направлен на популяризацию сельского хозяйства, аграрных профессий и образа жизни на селе, повышение знаний об агропромышленном комплексе России и проявление чувства гордости у граждан за успехи современного и технологичного агропромышленного комплекса страны. Проект объединит участников из всей страны и станет ежегодным».

Еще в июле организаторы утвердили список тематических направлений, по которым будут сформированы вопросы диктанта. Тематика охватывает все ключевые направления развития АПК, от исторического наследия и кадров до технологических решений и внешнеэкономической деятельности. Например, по направлению «Почва и мелиорация» участникам диктанта предстоит ответить на вопросы, связанные с основами почвоведения, видами почв и их значением для урожайности, методами мелиорации по направлению «Растениеводство и защита растений» вопросы будут связаны с основными видами сельхозкультур, методами их выращивания и современными средствами защиты растений.

Также предусмотрена такие направления, как: «Животноводство и племенное дело», «Корма и ветеринария», «Рыбное хозяйство и аквакультура», «Инфраструктура и сельские территории», «Производство продуктов питания», «Экспорт продукции АПК», «Цифровизация сельского хозяйства», «Оборудование для АПК и сельхозтехника», «Агротуризм», «Органическое земледелие и производство», «Российское фермерство», «Роль России в мировой продовольственной безопасности», «Знаменитые люди аграрного сектора», «Образование в АПК», «Аграрные профессии» и «История российского сельского хозяйства». В последнем случае участников диктанта ожидает погружение в исторические этапы становления отрасли: от дореволюционных аграрных реформ до современных программ поддержки.

«В 2025 году вопросы «Агродиктанта» разделены на четыре категории: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК». В каждой из категорий участникам предлагается ответить на 30 тестовых вопросов, на прохождение выделяется 45 минут», – добавили в орловском отделении «Единой России».

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”