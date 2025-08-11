Под Орлом отремонтируют дом после капремонта

Такое решение вынес суд по иску регоператора капремонта.

Многоквартирный дом по улице Киреевского в поселке Биофабрика отремонтируют, хотя не так давно он уже был отремонтирован капитально. Такое решение принял арбитражный суд Орловской области, рассмотревший исковое заявление некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»). В качестве ответчика выступало общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства» из города Москвы (ООО «УКС»).

Как следует из материалов дела, история началась в 2019 году, когда сотрудники управляющей компании «Жилсервис Орловского района» провели технический осмотр многоквартирного дома №3 по улице Киреевского в поселке Биофабрика и зафиксировали повреждения кровли. В акте было указано, что значительно повреждены слои рулонного покрытия и примыкания к парапетам и вентканалам, водоприемные воронки находились в неудовлетворительном состоянии, частично была разрушена кирпичная кладка вентканалов и оштукатуривание вентканалов.

После этого была подготовлена проектная и сметная документация, получено положительное заключение экспертизы по результатам проверки сметной стоимости. А затем по результатам электронного аукциона между НО «РФКР» и ООО «УКС» в июле 2019 года был заключен договор о проведении капитального ремонта ценой 931,7 тысячи рублей. Работы по ремонту крыши дома были выполнены в полном объеме. Гарантийный срок составлял пять лет со дня подписания акта приемки результатов выполненных работ.

В материалах суда отмечено, что после проведения капитального ремонта крыши спорного дома в НО «РФКР» от жильцов стали поступать многочисленные жалобы о протечках кровли. В апреле 2022 года дом осмотрели повторно и зафиксировали, что в отдельных местах кровли «имеются вздутия в виду затекания туда воды, в отдельных местах присутствуют отслоения кровельного ковра». В одной из квартир были обнаружены следы протечки, которых после капремонта не должно было быть.

Комиссия тогда пришла к выводу, что устранить дефекты строительных работ должна подрядная организация в рамках гарантийных обязательств. Но представитель подрядчика с данным выводом не согласился, что отражено в акте. Впоследствии НО «РФКР» неоднократно направляло подрядчику требования и претензии об устранении недостатков и дефектов крыши, выявленных в течение гарантийного срока. Однако подрядчик к работам по устранению недостатков не приступил. Дошло до того, что весной 2024 года управляющей компании собственными силами пришлось ремонтировать кровлю.

В иске регоператор капремонта перечислил несколько видов работ, которые, по его мнению, подрядчик должен совершить для устранения дефектов. Но суд часть из них отмел, удовлетворив иск частично. Он обязал подрядчика в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу выполнить работы по устранению дефектов, а именно: устранить отслоение кровельного материала на левом парапете кровли и установить дополнительный водоизоляционный слой в месте примыкания к левому парапету кровли. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”