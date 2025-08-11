Страховщики выиграли дело о возмещении ущерба в порядке суброгации

Ущерб был причинен в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает пресс-служба Урицкого районного суда Орловской области, страховая компания подала исковое заявление о возмещении материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в порядке суброгации. Как следует из материалов дела, авария произошла в январе 2024 года, ее виновник выступил в данном процессе в качестве ответчика. Страховая компания выплатила владельцу разбитого в ДТП автомобиля страховое возмещение в размере 734 256 рублей 16 копеек.

Однако ответственность виновника аварии, как выяснилось, была застрахована по полису ОСАГО с лимитом выплаты 400 000 рублей. Образовавшуюся разницу между фактическим ущербом и лимитом по ОСАГО, то есть 334 256 рублей 16 копеек, требовала возместить ей страховая компания. Изучив материалы дела и представленные доказательства, суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Более того, с виновника ДТП также взыскали 10 856 рублей 40 копеек в счет возмещения судебных расходов, понесенных истцом. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Однако не всегда в подобных делах победу одерживают страховщики. Чуть ранее подобный спор рассмотрел Верховский районный суд. В качестве истца там тоже выступила страховая компания. Из ее иска следовало, что в октябре 2023 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал автомобиль ее клиента. Стоимость ремонта, по оценке страховщиков, составила 600 150 рублей. Виновным в произошедшем признали водителя другого автомобиля, к которому страховщики теперь подали иск.

В данном случае страховая выплата также составила 400 000 рублей. И в суде страховщики просили взыскать с виновника образовавшуюся разницу, то есть 200 150 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного в результате повреждения застрахованного автомобиля, а также расходы по оплате государственной пошлины. Однако виновник ДТП с претензией не согласился и дал страховщикам настоящий бой. Чтобы установить истину, суд назначил автотехническую экспертизу, и она показала, что на самом деле рыночная стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля на дату ДТП составляла 398 900 рублей.

И это означает, что выплаченное страховое возмещение в размере 400 000 рублей покрыло стоимость причиненного ущерба в размере 398 900 рублей. Поэтому иск был оставлен без удовлетворения. «Факт перечисления страховой организацией страхового возмещения в большем размере, чем установлено экспертным заключением, обусловлено решением самой страховой организации и не возлагает на ответчика никакой дополнительной обязанности по оплате данной разницы», – пояснили в пресс-службе Верховского районного суда.

ИА “Орелград”