Орловский застройщик вошел в ТОП лидеров ЦФО

Рейтинг по текущему объему строительства опубликован ЕРЗ.

ТОП сформирован по результатам анализа проектных деклараций почти 12 тысяч возводимых в стране многоквартирных домов. В Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге строятся миллионы квадратных метров жилья. В регионах ЦФО объемы скромнее.

На 1 августа 2025 года на десятом месте среди представителей Центрального федерального округа находится ГК ОДСК. Строится 164 320 кв. м жилья. 11 компаний группы возводят 12 домов (10 жилых комплексов).

Восьмое и девятое место – ГК «Садовое кольцо» и ГК Град из Московской области. Возводят 224 358, 211 538 кв. м соответственно.

Далее плотной группой идут рязанские застройщики. Северная компания, ГК Капитал, СПК Зеленый сад – 349 194, 346 709, 260 880 кв. м жилья соответственно.

Следующий представитель ЦФО – тульская ГК ОСТ. 394 240 кв. м жилья – 43 дома в 12 жилых комплексах.

На третьем месте среди застройщиков Центрального федерального округа ДСК из Воронежской области. 451 599 кв. м жилья – 26 многоквартирных домов. Строят исключительно в пределах своего субъекта.

На втором месте в ЦФО ГК «Единство» из Рязанской области. Строится 479 482 кв. м. Одновременно в работе 20 жилых комплексов – 45 МКД.

19 место в общероссийском рейтинге и первое по ЦФО занимает ГК «Развитие» из Воронежской области.

Всего в рейтинге ЕРЗ учтены данные о 2857 застройщиках России.

ИА “Орелград”