Кандидаты в Горсовет Орла сходят с дистанции

Список претендентов на мандаты сокращается.

Девять кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, признаны утратившими статус выдвинутого кандидата. Также двое – выбывшие (после регистрации). Информация опубликована на сайте Избиркома.

Сошли с дистанции три человека из реготделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», три самовыдвиженца, два представителя ЛДПР, по одному – из КПРФ, «Новых людей», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Изначально на округах заявлялись 165 кандидатов. Потеряли по одному человеку №4, 6, 16, 24, 26, по два – 17, 23, 25.

Основания для отказа в регистрации однотипны. Решения опубликованы на сайтах ТИК районов. Некоторые граждане не представили в установленный законом срок ни одного из предусмотренных законом документов, которые необходимы для регистрации. Другие заявили о снятии своей кандидатуры с выборов.

В списочной части тоже потери – минус 11 кандидатов. Всего было заявлено 239 человек.

Напомним, голосование будет проходить в течение трех дней 12, 13 и 14 сентября.

В Орле осенью ожидается не только обновление представительного органа. Также стартовал отбор кандидатов в мэры. Документы от соискателей будут принимать в период с 12 августа по 10 сентября 2025 года включительно. На первом этапе спецкомиссия оценит поступившие заявки. На втором этапе претенденты на пост градоначальника пройдут тестирование и индивидуальное собеседование. Информация о результатах отбора будет направлена губернатору, который наделен правом внесения кандидатур на рассмотрение депутатам Орловского горсовета.

ИА “Орелград”