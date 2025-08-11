В Орле обсудят перспективы создания музея майора Пронина

Межрегиональный круглый стол будет приурочен к 120-летию со дня рождения Льва Овалова.

Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение 22 августа Межрегионального круглого стола «Оваловские чтения». Мероприятие будет организовано совместно с Союзом военных литераторов и будет посвящено 120-летию со дня рождения советского писателя Льва Овалова. Овалов – это псевдоним, а его настоящая – Шаповалов. Он создал множество произведений, но широкую известность получил благодаря циклу из 10 детективов о контрразведчике майоре Пронине.

«Лев Сергеевич родился в селе Успенское Покровского района Орловской области, – пояснили в «Бунинке». – Молодой человек обучался на медицинском факультете Московского государственного университета, но при этом работал заведующим библиотекой, посещал литературный кружок. В дальнейшем трудился в редакциях журналов «Селькор», «Вокруг света», «Молодая гвардия», газеты «Комсомольская правда». Овалов скончался 30 апреля 1997 года. Прах писателя был смешан с прахом его мамы и развеян над водами канала имени Москвы».

Организаторы уже начали принимать заявки на участие в круглом столе. Кстати, участие предусмотрено как в очном, так и в заочном формате. Кроме того, предусмотрен онлайн-формат – желающие смогут присоединиться электронно. Программа круглого стола уже сформирована. Участники обсудят такие темы, как: «Лев Овалов и Орловщина в его произведениях», «Лев Овалов как основоположник детективной литературы СССР», «Лев Овалов – «отец» майора Пронина», «Пронинский цикл в произведениях Льва Овалова», «Лев Овалов как один из основоположников детской литературы СССР», «Иллюстрации в произведениях Л.С. Овалова».

Кроме того, участники форума обсудят перспективы создания музея майора Пронина в Орле и современные издания произведений Льва Овалова. По итогам работы круглого стола планируется издание сборника материалов. В него могут войти и работы тех, кто примет участие в мероприятии в заочном формате. Оргкомитет возглавила Людмила Бородина, директор областной библиотеки имени Бунина. В его состав также вошли председатель Союза военных литераторов, директор и главный редактор издательства «Картуш» » Сергей Ветчинников и директор Покровской межпоселенческой центральной районной библиотеки С.Н. Оловенникова, член Союза военных литераторов Александр Полынкин.

Возрастное ограничение: 16+

ИА “Орелград”