СБП показывает рекордный рост популярности

11.8.2025 | 9:27 Новости, Экономика

+ 62% по сравнению с прошлым годом, сообщает Банк России.

За второй квартал 2025 года прошло 4,6 млрд операций через СБП. Общая сумма переводов составила 24,8 трлн рублей, сообщает ЦБ. Удобство, скорость и минимальные комиссии оценили как частные лица, так и компании.

Статистика ВТБ подтверждает общую тенденцию: по итогам второго квартала произошло увеличение количества входящих операций и их объема более чем в два раза. 80% клиентов используют переводы по номеру телефона через СБП. Также произошел двойной рост платежей за товары и услуги.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных операций.



