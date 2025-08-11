Сквер Танкистов разрешили реконструировать

Однако подрядчиков обяжут производить работы с большой осторожностью.

Эксперты выдали положительное заключение на проект «Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой исторической части города Орла «Правый береги реки Ока» при выполнении работ по благоустройству территорий сквера Танкистов и сквера им. А.П. Иванова. Однако в акте экспертизы указано, что управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области необходимо провести мероприятия по сохранению объекта археологического наследия.

Также эксперты предупреждают, что запланированные работы по устройству пешеходных дорожек, срезке растительного грунта, прокладке сетей связи и электросетей окажут негативное влияние на культурный слой памятника. Площадь культурного слоя, потенциально подпадающего под разрушение, составляет 4710,6 квадратных метра в сквере Иванова и 6337,7 квадратных метра на территории, примыкающей к дому №62 по набережной Дубровинского. Таким образом, пострадать потенциально может общая площадь в 11 048,3 квадратных метра.

Тем не менее, добро на работы дано, но подрядчиков должны обязать проводить их аккуратно и осторожно. А при обнаружении непотревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия они будут обязаны остановить работу техники, после чего на месте находок должны быть проведены археологические раскопки. Дело в том, что археологический памятник «Культурный слой исторической части города Орла «Правый берег реки Ока» был выявлен в 2018 году в районе Красного моста. Он располагается вдоль правого берега реки.

В 2022 году проводились уточняющие научно-исследовательские работы в границах памятника, в результате чего из его состава уже был исключен участок с разрушенным культурным слоем. Сейчас общий периметр его границы составляет 1539,29 метра, а площадь – 88 939 квадратных метров. Общая мощность культурного слоя составляет не менее 2,7 метра. Поверхность памятника представляет собой выровненную территорию, на которой расположены капитальные строения и коммуникации, остальная часть либо заасфальтирована, либо задернована.

Археологические полевые работы на объекте в 2018 году проводились орловским отрядом Сейминско-Суджинской археологической экспедиции Института археологии РАН. Тогда были проведены разведывательные работы с шурфовкой в районе Красного моста и прилегающей к нему территории Орловской крепости и посада. Во время разведки на правом и левом берегах реки Ока были выявлены городские культурные слои второй половины XVI – начала XX века.

Всего было обнаружено более 100 индивидуальных находок XIX – начала XX века, а также около 70 фрагментов керамики XVI – начала XX века. В одном из шурфов были найдены многочисленные целые и фрагментированные аптечные и парфюмерные пузырьки, бутылки от бальзамов, пива и вина. Керамика представлена в основном белоглиняной и красноглиняной круговой посудой, типичной для культурных слоев начала ХХ века. Были обнаружены обломки фарфоровой посуды, в том числе с клеймами «Товарищества Кузнецова», обломки мраморных плит, печные изразцы и керамические изразцы с глазурью белого цвета фабрики Будникова в Смоленске.

Также были раскопаны многочисленные кости животных со следами распила, свидетельствующие о существовании мастерской, где они использовались. Были собраны 23 монеты периода правления императора Николая II, в основном мелкого достоинства: номиналом 1-5 копеек. Самая ранняя монета датирована 1915 годом. Отмечались находки медного нательного крестика, датирующегося XIX – началом ХХ века, и медного кольца с держателем для каменной вставки. Также археологи установили, что значительная часть культурного слоя была разрушена еще при строительстве моста в XIX веке.

ИА “Орелград”