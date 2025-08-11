В Орле отметили 130-летие Смоленского храма

Он является одним из самых крупных и древних в городе.
Праздненства состоялись накануне. Богослужение провёл лично митрополит Орловский и Болховский Тихон. Также верующие прошли крестным ходом вокруг храма.
Фактически, юбилей был двойным. Исполнилось 130 лет самому храму Смоленской иконы Божьей Матери, а также 30 лет с момента возобновления приходской жизни.
В 2016-м году храм освятил патриарх Кирилл. Об этом в поздравительном адресе напомнил сенатор Вадим Соколов, один из прихожан этой церкви. Его послание торжественно зачитали после службы.
Также в честь праздника состоялось вручение церковных наград — как священникам, так и прихожанам. Торжества завершились общей трапезой.
