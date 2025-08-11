В Орле отметили 130-летие Смоленского храма

Он является одним из самых крупных и древних в городе.

Праздненства состоялись накануне. Богослужение провёл лично митрополит Орловский и Болховский Тихон. Также верующие прошли крестным ходом вокруг храма.

Фактически, юбилей был двойным. Исполнилось 130 лет самому храму Смоленской иконы Божьей Матери, а также 30 лет с момента возобновления приходской жизни.

В 2016-м году храм освятил патриарх Кирилл. Об этом в поздравительном адресе напомнил сенатор Вадим Соколов, один из прихожан этой церкви. Его послание торжественно зачитали после службы.

Также в честь праздника состоялось вручение церковных наград — как священникам, так и прихожанам. Торжества завершились общей трапезой.

ИА «Орелград»