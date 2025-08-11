Зюганов высказался в поддержку Лежнева

По словам лидера КПРФ, дела советника Клычкова разбирали «лучшие юристы».

Соответствующие заявления прозвучали в эфире телеканала «Вести-Орёл». Правда, политик не называл фамилию Лежнева напрямую. Однако из контекста понятно, что речь идёт именно о нём.

«У нас тут взяли одного из помощников и «мытырят» целый год. Я прислал сюда лучших юристов. Разобрались – ни одного факта нет. Все придумано», – заявил Зюганов.

Напомним, недавно в отношении Лежнева, который остаётся под следствием и под стражей, возбудили ещё одно уголовное дело.

ИА «Орелград»