Зюганов высказался в поддержку Лежнева

11.8.2025 | 13:00 Криминал, Новости

По словам лидера КПРФ, дела советника Клычкова разбирали «лучшие юристы».

Фото: vk.com/lezhnevs31

Соответствующие заявления прозвучали в эфире телеканала «Вести-Орёл». Правда, политик не называл фамилию Лежнева напрямую. Однако из контекста понятно, что речь идёт именно о нём.

«У нас тут взяли одного из помощников и «мытырят» целый год. Я прислал сюда лучших юристов. Разобрались – ни одного факта нет. Все придумано», – заявил Зюганов.

Напомним, недавно в отношении Лежнева, который остаётся под следствием и под стражей, возбудили ещё одно уголовное дело.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования