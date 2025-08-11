В Орле заключили контракт на благоустройство территории школы №15

Исполнителю заплатят 30 миллионов 180 тысяч 596 рублей и 14 копеек.

Впрочем, контракт достался тому же ООО «Авилон», которое занимается капитальным ремонтом самого здания школы. С противоположной стороны его подписал «Орловский муниципальный заказчик».

Указывается, что в конкурсе участвовала только одна заявка, которая соответствовала необходимым требованиям.

Работы нужно будет выполнить к 26 сентября 2026 года.

Также на портале госзакупок отмечается, что «Авилон» обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков или соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом их объём в общей доле должен составить 25% (или 7 миллионов 545 тысяч 149 рублей 4 копейки).

Ранее сообщалось, что в Орле не нашли желающих благоустраивать дворы лицея №32 и гимназии №39, которые также находятся в капремонте.

ИА «Орелград»