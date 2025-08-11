Лагерь «Алые паруса» доплыл до дизайн-проекта

11.8.2025 | 11:10 Новости, Общество

О найденном инвесторе в апреле сообщил орловский губернатор.

Фото: allyi-parusa.ucoz.com

Как продвинулась работа по восстановлению, на совещании 11 августа рассказала член правительства Орловской области – руководитель департамента образования.

«Сейчас мы работаем по дизайн-проекту данного лагеря», – проинформировала Татьяна Патова.

Дальнейшие действия будут определяться по ходу движения, пояснила чиновница.

С 2019 года «Алые паруса» не участвуют в летней оздоровительной кампании. Семь зданий детского лагеря находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Еще 11 –ремонтировать нецелесообразно. О частных инвестициях стало известно в апреле 2025 года. Весной 2023 сообщалось, что лагерь заявлен в федеральную программу по реконструкции загородных оздоровительных учреждений. Однако Орловщина не получила поддержки.

