Вынесен приговор орловцу, нападавшему на бабушку-ветерана

11.8.2025 | 12:47 Криминал, Новости, Общество

Внимание к делу привлекла «Русская община».

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Информацию сообщили в орловском Управлении Следственного комитета. Как следует из обстоятельств дела, осуждённый — тот самый мужчина, о котором в октябре минувшего года рассказала «Русская община».

Тогда сообщалось, что в отношении мужчины возбудили два уголовных дела. Одно — о разбое, где потерпевшей выступала его мать. Другое — об угрозах убийством, где пострадавшими являлись его несовершеннолетний сын (с ограниченными возможностями здоровья) и его бабушка (инвалид Великой Отечественной войны, бывший узник нацистских концлагерей). В обоих делах фигурировал нож.

Как рассказали в СКР, приговоры вынесены по обоим делам. Мужчина признан виновным. Уточняется, что разбойные действия в отношении матери орловца совершены 15 сентября 2024 года. Угрозы убийством озвучивались после.

В итоге орловца приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима. Также после отбывания наказания его свобода будет ограничена ещё один год.

ИА «Орелград»


