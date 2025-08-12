Комиссию по отбору кандидатов в мэры Орла возглавил Павел Меркулов

Персональный состав отборочной комиссии утвердил губернатор Андрей Клычков.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле стартует отбор кандидатов на должность мэра. По новому областному закону он будет утверждаться депутатами Орловского горсовета из числа кандидатов, представленных губернатором. А губернатор будет ориентироваться на мнение отборочной комиссии, персональный состав которой и положение о работе которой глава региона Андрей Клычков уже лично утвердил.

Председателем комиссии по отбору кандидатов на должность мэра города Орла стал Павел Меркулов, исполняющий обязанности ректора Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева. Заместителем председателя комиссии губернатор назначил Николая Злобина, генерального директора акционерного общества «Орелоблэнерго». В состав комиссии также включены: Ольга Анисимова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Наталия Балашова, региональный уполномоченный по правам человека, Сергей Васюков, директор юридического института ОГУ, Юрий Власов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области, Константин Домогатский, уполномоченный по правам ребенка и др.

Всего в состав комиссии включено 16 человек. За организационно-техническое обеспечение ее работы отвечает департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Основной задачей комиссии заявлено «обеспечение своевременного проведения отбора и направление губернатору Орловской области решения о кандидатурах, рекомендуемых к внесению в качестве кандидатов на должность мэра города Орла в Орловский городской Совет народных депутатов».

Свой первый шаг комиссия уже сделала, опубликовав объявление о старте приема документов для участия в отборе. Она же будет принимать предложения о кандидатах, оценивать поданные документы и принимать решение о допуске либо об отказе в допуске к участию во втором этапе отбора и возврате документов. Напомним, первый этап представляет собой тестирование. Соискателям надо будет ответить на 50 вопросов, право утверждения перечня которых также возложено на отборочную комиссию.

Если как минимум два кандидата успешно пройдут тестирование, комиссия проведет с индивидуальное собеседование и заслушает их программы по социально-экономическому развитию города Орла. Кандидатам члены комиссии будут выставлять баллы по 5-балльной системе, совокупная оценка будет выставлена по результатам тестирования и индивидуального собеседования. Затем комиссия примет и направит губернатору решение о кандидатурах, рекомендуемых к внесению в качестве кандидатов в городской парламент.

Например, по итогам проведения индивидуального собеседования и заслушивания программы кандидату могут поставить 0 баллов в случае полного отсутствия у него знаний, связанных с будущей профессиональной деятельностью, либо при полном отсутствии ответов на задаваемые вопросы, а также при невозможности практической реализации мероприятий его программы развития города. Наличие в программе и при собеседовании нелогичных и необоснованных выводов также не сыграет на пользу кандидату.

ИА “Орелград”