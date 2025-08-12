Профильный департамент оказался не в курсе козырного проекта Клычкова

Орловский глава объявлял о строительстве нового завода АО «Щелково Агрохим» весной этого года.

Тогда Андрей Клычков сообщил, что область заключила с компанией соответствующее соглашение. На территории индустриального парка «Новосильское шоссе» планировалось построить завод по производству амилозного крахмала. Он должен был выдавать по 30 тысяч тонн продукции в год.

Инвестиции в проект оценивались более чем в 8 миллиардов рублей. Также ожидалось, что новый завод даст Орловской области около 200 рабочих мест.

Однако на днях стало известно, что компания реализует такой же проект, но в Липецкой области. В связи с этим «Орёлград» решил уточнить в областной администрации — речь идёт о переносе локации из нашего региона в соседний субъект или просто о создании ещё одного производства с аналогичными параметрами?

Ответ пришёл из Департамента сельского хозяйства Орловской области. Однако он не прояснил ситуацию.

Глава департамента Артём Коростелёв заявил, что подразделение не располагает никакой информацией о проекте «по строительству завода по производству амилозного крахмала», кроме той, что размещена на сайте АО «Щелково Агрохим» (отослав нас к уже упомянутой новости о создании соответствующего предприятия в Липецкой области).

Правда, чиновник всё же добавил, что «по информации Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в настоящее время формируются разделы заявки на увеличение площади ОЭЗ ППТ «Орел»». Однако из этих данных нельзя сделать прямой вывод о том, что компания всё же не отказалась от планов по строительству такого завода и на Орловщине.

