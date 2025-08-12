Орловцы на 26 миллионов рублей сократили свои долги по налогам

Тысячи жителей региона расплатились с государством по налогам на имущество.

Управление ФНС России по Орловской области сообщило о том, что жители региона активно сокращают свои долги по имущественным налогам. Так, по состоянию на 1 июля 2025 года, количество физических лиц, задолжавших государству по транспортному налогу, сократилось на 2 тысячи человек, по земельному налогу – на 8,8 тысячи, по налогу на имущество – на 8,1 тысячи человек. Общая сумма долга снизилась на 26 миллиона рублей, или на 8,8 процента.

«Уплата имущественных налогов осуществляется на основе сводных налоговых уведомлений, которые направляются владельцам налогооблагаемого имущества по почте заказными письмами или в электронной форме: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, личный кабинет на едином портале государственных услуг, – говорят в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Кроме того, налогоплательщик вправе получить налоговое уведомление в любом налоговом органе и в отделениях МФЦ на основании заявления».

Получение налоговых уведомлений на портале Госуслуг возможно при соблюдении двух условий: наличия подтвержденной учетной записи на портале и направление через этот портал согласия о получении документов от налоговых органов в электронной форме. Согласие на подключение данной услуги подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Сформировать ее можно бесплатно с помощью мобильного приложения «Госключ». С этого момента налогоплательщик будет получать документы в электронном виде на портале Госуслуг, добавили в областной налоговой службе.

Ранее пресс-служба УФНС сообщал, что по состоянию на 1 июля 2025 года совокупная налоговая задолженность в Орловской области снизилась на 391,1 миллиона рублей, или на 8,5 процента. Задолженность по налогам в консолидированный бюджет региона сократилась на 158,1 миллиона рублей, или на 11,6 процента. Узнать о наличии задолженности по налогам можно в личных кабинетах налогоплательщика на сайте ФНС России или на портале госуслуг, а также обратившись в МФЦ или налоговый орган.

ИА “Орелград”