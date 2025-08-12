Мэрия Орла в суде выставила области счет за квартиры для льготников

Муниципальная казна не пожелала нести материальные убытки.

Сразу два похожих дела рассмотрел арбитражный суд Орловской области. В обоих случаях иски подала администрации города Орла, а ответчиком выступал региональный департамент финансов. Соответственно, они представляли интересы муниципального образования «город Орел» и Орловской области. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Так, в первом случае город просил суд о взыскании убытков в размере 2,881 миллиона рублей. По мнению городских властей, убытки возникли «вследствие приобретения в муниципальную собственность жилого помещения для гражданина во исполнение апелляционного определения Орловского областного суда». Это дело начало слушаться еще в 2017 году Советским районным судом города Орла. Местный житель подал тогда к мэрии иск о предоставлении ему жилья по договору социального найма во внеочередном порядке.

Апелляционным определением Орловского областного суда на администрацию Орла была возложена такая обязанность. Как выяснилось, истец, как участник боевых действий, состоял на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. К тому же он получил инвалидность по причине военной травмы. И еще в 2016 году постановлением администрации города был включен в книгу учета граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья.

Несмотря на это, ветеран боевых действий и инвалид только по суду сумел доказать свое право на жилье. Исполняя решение суда, мэрия приобрела для него однокомнатную квартиру. Кстати, произошло это только в 2023 году. Квартира была оплачена за счет средств бюджета города, а теперь город фактически выставил счет за нее Орловской области. Представители областного департамента финансов исковые требования не признали и в своем отзыве на иск завили, что «специальное регулирование в отношении прав инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 января 2005 года на получение бесплатного жилья, за счет средств областного бюджета на территории Орловской области отсутствует». Однако суд посчитал иначе и взыскал с Орловской области в пользу города убытки в размере 2,881 миллиона рублей.

Во втором случае размер убытков составил 3,111 миллиона рублей. За такую цену мэрия приобрела квартиру для гражданина, который является инвалидом с детства. Как и в предыдущем случае, инвалиду пришлось обращаться в суд. На тот момент он проживал в квартире, где на 40 жилых квадратах было зарегистрировано восемь человек. Еще в 2017 году мэрия признала его малоимущим и поставила на учет в качестве нуждающегося в жилье. Суд инвалид выиграл в 2020 году, а жилье получил в самом конце 2022 года. По договору социального найма ему выделили однокомнатную квартиру. Расходы мэрии на это жилье суд также счел убытками муниципалитета и обязал областной департамент финансов их возместить.

