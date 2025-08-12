Орловцам напомнили о штрафах за повреждение геодезических сетей

Сумма штрафа может достигать 200 тысяч рублей.

Управление Росреестра по Орловской области напомнило жителям региона о том, что за повреждение или уничтожение пунктов государственных геодезических сетей для граждан, должностных и юридических лиц законодательством предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа варьируется от 5 до 200 тысяч рублей, и виновное лицо не освобождается от обязанности восстановления геодезического пункта.

«Повреждение или уничтожение пунктов ГГС осложняет выполнение геодезических и картографических работ. Их сохранение имеет важное значение для государства в решении оборонных, научных и хозяйственных задач», – говорит руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. Геодезическая сеть России позволяет равномерно и с необходимой точностью распространить на всю территорию страны единую систему координат и высот, выполнять ее картографирование.

В соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ, собственники земли несут ответственность за сохранность пунктов государственной геодезической, нивелирной или гравиметрической сетей, размещенных на их участках. Такие пункты нельзя уничтожать и переносить на другое место. Их ценность заключается именно в их зафиксированном, постоянном местоположении, ведь такие пункты являются носителями координат, а реперы нивелирных сетей – носителями высот.

Перенос геодезического пункта означает его уничтожение, подчеркивают специалисты. Кроме того, законодательство запрещает препятствовать свободному проходу к таким пунктам, создавать помехи в их использовании по назначению, в том числе, загораживать видимость на них и ограничивать обзор с самих пунктов. В случае выявления повреждения или уничтожения пункта владельцы земли обязаны направить в публично-правовую компанию «Роскадастр» информацию об этом.

«В соответствии с законодательством геодезический пункт считается утраченным, если отсутствуют верхний и нижний центры и их утрата подтверждена данными инструментально-геодезического поиска, – говорят в региональном Управлении Росреестра. – При отсутствии верхнего центра пункта геодезический пункт считается разрушенным. В случае уничтожения наружного знака и окопки пункта при проведении сельскохозяйственных работ, отыскать и оценить его состояние возможно только с применением геодезического оборудования».

Напомним, что в Орловской области впервые за многие годы проводится масштабная инвентаризация геодезической сети. И во время этой работы выявлялись центры пунктов, считавшихся утраченными. Например, по итогам первого квартала 2025 года сообщалось, в регионе на тот момент было обследовано свыше 1024 пунктов, из которых 134 прекратили свое существование в результате внешнего воздействия и были признаны утраченными. Однако в ряде случаев специалистам удается восстанавливать работоспособность пунктов.

ИА “Орелград”