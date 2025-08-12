На личный приём к прокурорам пришли 5700 орловцев

Около двух третей жалоб оказались обоснованными.

Таковы итоги первой половины года. О них рассказали в прокуратуре Орловской области.

С января по июнь включительно на личные приёмы пришли около 5700 человек. Из них около 1200 – в аппарат прокуратуры области. Непосредственно прокурором области (а также его заместителями) принято 514 заявителей.

В рамках этих мероприятий в прокуратуру поступило 3095 обращений. 2084 из них признаны обоснованными.

По итогам их рассмотрения пресечено около 2800 нарушений законов. Также внесено 2224 акта прокурорского реагирования.

Кроме того, продолжила работу мобильная приёмная прокурора Орловской области. За полгода она приняла обращения в 17 муниципальных образованиях.

Так, по итогам выезда в Ливенский район было восстановлено освещение в селе Семенихино. В Залегощенском – отремонтировано помещение спортивного зала Павловской средней школы. В Глазуновском районе местный прокурор провёл тематические приёмы жителей сёл Богородицкое и Тагинское, после чего в этих населённых пунктах приняли меры к грейдированию дорог.

ИА «Орелград»