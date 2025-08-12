В Орле за миллион арендовали причал

Подведены итоги электронного аукциона.

Победителем отбора признана Терехова Ольга Юрьевна. Предложение о цене – 1 218 516 рублей (при начальной 156 220 рублей). Такова будет годовая арендная плата за причал площадью 127,1 кв. м на улице Левый Берег реки Оки. Договор аренды заключается МАУК «Централизованный парковый комплекс города Орла» на пять лет, указано в документации ГИС «Торги».

По данным kartoteka.ru, у Ольги Тереховой открыто несколько видов деятельности в разных сферах: торговля строительными материалами, металлическими и неметаллическими конструкциями, автозапчастями, спортивным оборудованием, лодками, сувенирами; техобслуживание и ремонт; продуктовый и десертный бизнес; прокат спортивного инвентаря и товаров для отдыха; пассажирские перевозки по внутренним водным путям.

Также на аренду причала претендовали Дубровин Алексей Андреевич, ООО «Центр 1».

ИА “Орелград”