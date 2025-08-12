Суд обязал москвичей заняться орловской землёй

Дело в отношении ООО «Земельная компания Черкизово» рассмотрел Арбитражный суд Москвы.

Компания зарегистрирована в столице, однако владеет участками сельскохозяйственного назначения в нашей области.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора в Орловской и Курской областям, в частности, «Черкизово» принадлежат три участка во Мценском районе — в Тельченском сельском поселении. Их общая площадь составляет около 30 гектаров.

Ведомство обследовало землю и установило, что она находится в ненадлежащем состоянии. Участки заросли травой и кустарниками. При этом они принадлежат компании на праве собственности.

Россельхознадзор направил «Черкизово» предписания об устранении нарушений, но они были проигнорированы. После этого ведомство обратилось в суд.

Столичный арбитраж посчитал требования справедливыми. При этом «Черкизово» обязали не только устранить сорную растительность, но и разработать проект мелиорации земель.

«Решение суда вступит в силу после окончания срока обжалования», – уточнили в Россельхознадзоре.

