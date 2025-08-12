Суд обязал москвичей заняться орловской землёй

12.8.2025 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Дело в отношении ООО «Земельная компания Черкизово» рассмотрел Арбитражный суд Москвы.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

Компания зарегистрирована в столице, однако владеет участками сельскохозяйственного назначения в нашей области.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора в Орловской и Курской областям, в частности, «Черкизово» принадлежат три участка во Мценском районе — в Тельченском сельском поселении. Их общая площадь составляет около 30 гектаров.

Ведомство обследовало землю и установило, что она находится в ненадлежащем состоянии. Участки заросли травой и кустарниками. При этом они принадлежат компании на праве собственности.

Россельхознадзор направил «Черкизово» предписания об устранении нарушений, но они были проигнорированы. После этого ведомство обратилось в суд.

Столичный арбитраж посчитал требования справедливыми. При этом «Черкизово» обязали не только устранить сорную растительность, но и разработать проект мелиорации земель.

«Решение суда вступит в силу после окончания срока обжалования», – уточнили в Россельхознадзоре.

Фото: 57.fsvps.gov.ru

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования