На Орловщине дорогу отремонтировали через суд

12.8.2025 | 11:20 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Трасса находится во Мценском районе.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Она соединяет деревни Выскребёнково и Дробышево. Это дорога местного значения, доступная для всех.

Мценская межрайонная прокуратура установила, что на дорожном полотне имелись дефекты – выбоины и колеи. На обочинах выросли кустарники. Всё это являлось нарушением закона.

Ведомство подало в суд иск к органам местного самоуправления. Прокуратура требовала принять меры к ремонту дороги. Мценский районный суд счёл их справедливыми.

После этого отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района, исполняя судебное решение, заключил соответствующий муниципальный контракт. На данный момент работы по устранению дефектов дорожного полотна уже завершены.

ИА «Орелград»


