В Орле День Государственного флага отметят концертом

Он состоится в день праздника в Орловской государственной филармонии.
Для орловцев выступят солисты этого культурного учреждения, а также творческие коллективы – инструментальный ансамбль народных инструментов «Русский перезвон» и фольклорный ансамбль «Каравай».
Программу составят с учётом особенностей праздника. Посетители мероприятия услышат музыкальные произведения на патриотическую тематику, а также песни советских композиторов, посвящённые Родине.
Концерт состоится 22 августа в 15:00.
Напомним, День Государственного флага России, посвящённый одному из главных символов нашей страны, отмечается с 1994 года.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»