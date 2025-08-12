В Орле День Государственного флага отметят концертом

12.8.2025

Он состоится в день праздника в Орловской государственной филармонии.

Фото: ИА «Орелград»

Для орловцев выступят солисты этого культурного учреждения, а также творческие коллективы – инструментальный ансамбль народных инструментов «Русский перезвон» и фольклорный ансамбль «Каравай».

Программу составят с учётом особенностей праздника. Посетители мероприятия услышат музыкальные произведения на патриотическую тематику, а также песни советских композиторов, посвящённые Родине.

Концерт состоится 22 августа в 15:00.

Напомним, День Государственного флага России, посвящённый одному из главных символов нашей страны, отмечается с 1994 года.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


