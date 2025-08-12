РФС рассмотрит вопрос о наказании «Орла»

Орловская футбольная команда может поплатиться за поведение болельщиков.

Инцидент произошёл в Орехово-Зуево. «Орёл» встречался с местной командой Broke Boys — в рамках Кубка России по футболу.

Перед концом матча арбитр удалил капитана орловской команды Артёма Лукшу. Это стало причиной агрессивного поведения болельщиков, которые громко озвучили лозунг, задевающий честь и достоинство футбольного судьи. При этом встреча транслировалась в прямом эфире федерального телеканала «Матч ТВ».

Как пишут «Орловские новости», 14 августа инцидент будут обсуждать на Контрольно-дисциплинарной комиссии Российского футбольного союза. Об этом изданию сообщил её глава Артур Григорьянц.

«Решение комиссии я озвучу на пресс-конференции», – указал он. Однако не исключено, что РФС действительно оштрафует орловский клуб за поведение болельщиков.

ИА «Орелград»