На Орловщине увековечили память героев СВО

Мемориальные доски открыли в Покровском районе.

Их установили в честь местных уроженцев – Геннадия Актиева и Алексея Козлова, кавалеров Ордена Мужества, павших при исполнении воинского долга. Памятные знаки открыли в деревне Протасово. Об этом рассказали в орловском отделении фонда «Защитники Отечества».

В церемонии открытия участвовали родственники героев, муниципальные власти, местные жители.

Геннадий Актиев родился в Протасово. Окончил местную школу. Работал механиком в Орле. В апреле минувшего года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО, где проявил исключительную отвагу. Его жизнь оборвалась 10 апреля 2025 года.

Алексей Козлов появился на свет в деревне Самарка. Служил в ВДВ, затем работал на сельхозпредприятии. С августа 2023 года участвовал в СВО в составе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка, где был гранатомётчиком. Доблестно исполял свой долг. Погиб 3 ноября 2024 года.

ИА «Орелград»