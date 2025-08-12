В Орле двое подростков задержаны за поджог тепловоза

По текущей версии, они выполняли указания куратора из соцсетей.

Новость сообщило «МВД Медиа», ссылаясь на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Преступление произошло на территории железнодорожного предприятия. О нём полиции рассказали работники Эксплуатационного локомотивного депо Орёл-Сортировочный.

По текущей версии, маневровый паровоз подожгли двое несовершеннолетних — 16 и 17 лет. Как следует из оперативного видео, один из них, находясь на пешеходном мосту, кинул в локомотив сверху вниз зажигательную смесь. Второй в этот момент находился рядом с паровозом. Затем юноши покинули место преступления.

Произошло его возгорание. В результате в локомотиве частично выгорел аккумуляторный отсек. Обошлось без погибших и пострадавших.

Подозреваемых установили и задержали сотрудники уголовного розыска МВД (из Линейного отдела на станции Орёл и УТ МВД России по ЦФО) вместе с коллегами из Центра по противодействию экстремизму орловского УМВД и Управления ФСБ по нашему региону.

Известно, что это местные жители. Ранее они не состояли на учёте и не привлекались к уголовной ответственности. Как считают правоохранители, юноши совершили преступление, следуя указаниям куратора, которые получали через мессенджер. Они фиксировали свои действия, записывая видео с помощью телефона.

Ожидаемая «зарплата» составляла от 90 до 120 тысяч. Однако по факту они не получили от заказчика ничего.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Дело возбуждено по статье 205 УК («террористический акт»), часть 2, пункт «а».

Дальнейшим расследованием займётся Западное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ИА «Орелград»