В Орле двое подростков задержаны за поджог тепловоза

12.8.2025 | 13:45 Криминал, Новости

По текущей версии, они выполняли указания куратора из соцсетей.

Фото: mvdmedia.ru

Новость сообщило «МВД Медиа», ссылаясь на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Преступление произошло на территории железнодорожного предприятия. О нём полиции рассказали работники Эксплуатационного локомотивного депо Орёл-Сортировочный.

По текущей версии, маневровый паровоз подожгли двое несовершеннолетних — 16 и 17 лет. Как следует из оперативного видео, один из них, находясь на пешеходном мосту, кинул в локомотив сверху вниз зажигательную смесь. Второй в этот момент находился рядом с паровозом. Затем юноши покинули место преступления.

Произошло его возгорание. В результате в локомотиве частично выгорел аккумуляторный отсек. Обошлось без погибших и пострадавших.

Подозреваемых установили и задержали сотрудники уголовного розыска МВД (из Линейного отдела на станции Орёл и УТ МВД России по ЦФО) вместе с коллегами из Центра по противодействию экстремизму орловского УМВД и Управления ФСБ по нашему региону.

Известно, что это местные жители. Ранее они не состояли на учёте и не привлекались к уголовной ответственности. Как считают правоохранители, юноши совершили преступление, следуя указаниям куратора, которые получали через мессенджер. Они фиксировали свои действия, записывая видео с помощью телефона.

Ожидаемая «зарплата» составляла от 90 до 120 тысяч. Однако по факту они не получили от заказчика ничего.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Дело возбуждено по статье 205 УК («террористический акт»), часть 2, пункт «а».

Дальнейшим расследованием займётся Западное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования