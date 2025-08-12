Заслуженное признание Олега Карпикова

Олег Карпиков — выдающийся орловский промышленник, меценат и общественный деятель, чья жизнь стала образцом служения родному краю и стране. В августе ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Орла».

Начав свой трудовой путь в 1986 году, он прошёл через сложные 1990-е, превратившись из инженера и комсомольского активиста в успешного предпринимателя. Основанные им предприятия не только укрепили экономику Орловской области, но и внесли вклад в импортозамещение.

1 августа на сессии Орловского городского совета народных депутатов звание «Почётный гражданин города Орла» присвоили бизнесмену и меценату Олегу Карпикову, народному артисту Валерию Баринову и заслуженному строителю Анатолию Петрову.

Кандидатуру Олега Карпикова выдвинули трудовые коллективы нескольких предприятий и общественных организаций города: ЗАО «Счётприбор», ООО «Промавтоматика», ЗАО «Техпромстрой», ООО «Дэнкар», ООО «Спортклуб».

В каждом из ходатайств подчёркивается большой личный вклад Олега Карпикова в экономическое и культурное развитие Орла, отмечается его плодотворная общественная и благотворительная деятельность.

Он активно участвовал в разработке важных законов и социальных инициатив. Большую известность Олег Владимирович получил и из-за своей благотворительности. Через фонд «Милосвет» он помог сотням организаций, поддерживал медицину во время пандемии, а с 2022 года — участников СВО и беженцев с Донбасса.

Спорт, культура и память о предках — три столпа его жизни. Он руководит хоккейной командой «Основа», собирает произведения местных художников и продолжает дело родителей, развивая родной Троснянский район. Как отмечают мэр Орла Юрий Парахин и другие официальные лица, Карпиков — истинный патриот, чьи дела меняют жизнь региона к лучшему.

Созидатель и промышленник

Олег Карпиков — человек, чья жизнь стала примером преданности родному городу и стране. Его трудовой путь начался в 1986 году, накануне сложных для России 1990-х. Эти годы, часто называемые лихими, стали для Карпикова временем испытаний и возможностей. Профессиональный инженер и бывший комсомольский вожак превратился в настоящего созидателя, основавшего ряд производственных предприятий. Их продукция пользуется спросом не только в Орловской области, но и за её пределами.

Олег Владимирович внёс значительный вклад в импортозамещение в сфере электроники. Он участвовал в разработке современных технологий, таких как СМД-монтаж, который применяется при производстве электронных блоков для медицинских приборов. Его предприятия постоянно расширяют ассортимент, увеличивают объёмы производства и создают новые рабочие места. За свои достижения Карпиков удостоен звания «Почётный машиностроитель России».

«Под руководством Олега Владимировича Карпикова работает современное высокоточное машиностроительное производство, где внедряются новые оборудование, технологии, направления, — отмечает мэр Орла Юрий Парахин. — Олег Владимирович принимает активное участие в решении проблем города, его социальной, культурной, спортивной жизни, им воплощено множество благотворительных проектов. Олег Владимирович – истинный патриот большой и малой родины».

Не останавливаясь на достигнутом, Олег Владимирович продолжил образование, защитив кандидатскую диссертацию в Орловском государственном техническом университете. Его подход к бизнесу сочетает инновации и социальную ответственность, что делает его одним из ключевых деятелей региона.

Общественный деятель с активной позицией

С 2008 года Олег Карпиков является членом партии «Единая Россия» и регионального политсовета. Дважды избираясь депутатом городского Совета, он выступал с инициативами, направленными на улучшение жизни орловчан. Среди них — открытая демонстрация итогов голосования, развитие транспортной инфраструктуры и повышение уровня жизни горожан.

Карпиков также участвовал в разработке важных законов Орловской области, таких как «О налоге на имущество» и «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Его деятельность в политике всегда была направлена на созидание и решение реальных проблем города и его жителей.

Немало дел Олега Карпикова направлено на улучшение жизни в родном селе, что не могло остаться незамеченным. Глава Троснянского района Артём Левковский отметил, что дела Олега Карпикова оказывают огромное влияние не только на регцентр, но и жизнь в родном селе мецената: «Очень рад, что Орёл высоко оценил созидательную деятельность Олега Владимировича Карпикова на благо города. Олег Владимирович, будучи уроженцем Троснянского района, также оказывает большую благотворительную помощь своей малой родине. Он содействует развитию культуры, искусства, просвещения, спорта, медицины в районе, поддерживает деятельность волонтёров, работающих для СВО, выделяет средства на содержание мемориальных захоронений. На средства семьи Олега Владимировича в его родном селе Рождественское установлен Огонь Памяти, сделан великолепный знак при въезде в Тросну. Так Олег Владимирович продолжает дело своих родителей – Владимира Григорьевича и Валентины Никитичны – по развитию района. И самому Олегу Владимировичу, и его родителям присвоены звания «Почётный гражданин Троснянского района».

Щедрое сердце мецената

Благотворительность — неотъемлемая часть жизни Олега Карпикова. В 2014 году он стал победителем городского конкурса «Лицо города» в номинации «Щедрое сердце». Будучи президентом благотворительного фонда «Милосвет», он оказал помощь более чем четырёмстам организациям и учреждениям Орловской области.

Во время пандемии коронавируса Карпиков выделил средства на закупку оборудования для Орловской городской больницы им. С. П. Боткина. Он также поддерживает местных художников, владея крупнейшей в области коллекцией их работ. Его усилия по продвижению искусства включают организацию выставок в своей галерее и других регионах.

Особое внимание Олег Владимирович уделяет помощи участникам СВО. С февраля 2022 года он приобретает для военнослужащих необходимую технику и вещи. Кроме того, он стал первым, кто перечислил 300 тыс. руб. на помощь эвакуированным с Донбасса в Орловскую область.

«У Олега Владимировича по-настоящему щедрое сердце, он активно занимается благотворительностью, — отметила заместитель председателя комитета по градостроительной деятельности и транспорту орловского облсовета, председатель Орловского отделения РДФ Ирина Пашкова. — Олег Владимирович, в частности, оказывает помощь детям, семьям. Он первым внёс крупное пожертвование региональному отделению «Российского детского фонда» – 300 тысяч рублей – для гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, которые были эвакуированы с Донбасса на Орловщину. Огромная ему благодарность от нашего отделения РДФ».

Спорт, семья и наследие

Спорт всегда занимал важное место в жизни Карпикова. Он является руководителем и игроком хоккейной команды «Основа», которая трижды побеждала в любительском чемпионате «Ночной хоккейной лиги». Команда даже выступала в финале чемпионата в Сочи.

Семья для Олега Владимировича — источник силы и вдохновения. Его родители, Владимир Григорьевич и Валентина Никитична, – выдающиеся люди. Отец, заслуженный деятель культуры, создавал клубы для молодых семей, а мать, главный врач участковой больницы, спасала жизни в трудных условиях. Олег Карпиков продолжил их дело, став почётным гражданином Троснянского района.

Семейные ценности и поддержка близких помогают ему воплощать в жизнь масштабные проекты. Олег Владимирович вместе со своей семьёй потратил около 15 миллионов рублей на благо­творительную помощь, выплатил 300 миллионов налогов и сборов в бюджеты за 2024 год. Как отметил мэр Орла Юрий Парахин, Карпиков — истинный патриот, чья деятельность охватывает все сферы жизни города.

Олег Карпиков — человек, чьи дела говорят сами за себя. Его вклад в развитие Орла и области невозможно переоценить. Он продолжает традиции своей семьи, сочетая предпринимательский талант с безграничной щедростью и любовью к родному краю.

Фото: АиФ/ Сергей Мокроусов