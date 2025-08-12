Сайты с запрещенной символикой выявили под Орлом

Верховский районный суд рассмотрел иск прокуратуры о блокировке интернет-ресурсов.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел в порядке упрощенного производства административное дело по исковому заявлению прокурора Верховского района, выступившего в интересах неопределенного круга лиц. Он просил о признании информации, размещенной на нескольких интернет-сайтах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Нарушения требований действующего законодательства надзорное ведомство выявило в рамках планового мониторинга Сети. Целью такого мониторинга является выявление в рунете запрещенной или ограниченной к распространению информации.

В ходе проведенного мониторинга было установлено, что на страницах сайтов, чьи доменные адреса были представлены в судебном заседании, в открытом доступе размещена информация о возможности приобретения предметов и вещей с демонстрацией нацистской символики и атрибутики. Как отметил в иске прокурор, на сомнительных сайтах указан ассортимент товара, его стоимость, параметры и детальное описание, указан порядок и стоимость доставки.

«Осмотром сайта установлено, вход на него является свободным, предварительной регистрации не требуется, ознакомиться с содержанием сайта может любой пользователь сети, информация на нем распространена бесплатно», – так описываются результаты мониторинга одного из таких ресурсов. Также прокуратура установила, что мер по ограничению доступа к указанным страницам ранее не принималось, но и определить владельцев сайтов не удалось. Вероятно, они находятся за пределами нашей страны.

Суд требования прокуратуры удовлетворил и постановил ограничить доступ к выявленным ресурсам. Он напомнил о том, что в силу статьи 1 Федерального закона №114-ФЗ экстремистской деятельностью является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций.

Согласно статье 3 этого же закона одним из основных направлений противодействия экстремистской деятельности является принятие профилактических мер, направленных, в том числе, на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности. А в соответствии со статьей 12 данного закона запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности. Напомним также, что за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики статьей 20.3 КоАП РФ установлена административная ответственность.

ИА “Орелград”