Производство мяса в Орловской области выросло на 12 процентов

О состоянии животноводства в сельхозорганизациях рассказали статистики.

Как сообщает Орелстат, за семь месяцев текущего года сельскохозяйственные организации Орловской области сообща произвели 213,3 тысячи тонн скота и птицы на убой – в живом весе показатель на 12,5 процента превысил результат января-июля 2024 года. Объемы производства скота и птицы на убой выросли по следующим видам: свиней – на 19,9 процента, овец – в 3,3 раза, птицы – на 6,3 процента.

Кроме того, сельхозорганизации за отчетный период времени выпустили 68,5 тысячи тонн молока, превысив прошлогодний показатель на 4,1 процента. В среднем от одной коровы на орловских агропредприятиях за семь прошедших месяцев было надоено 4266 килограммов молока, что на 193 килограмма больше прошлогоднего показателя. Самый высокий надой традиционно зафиксирован в Верховском районе, который уже много лет не упускает лидерство по данному направлению.

Подсчитали статистики и то, что сельхозорганизации произвели 9,8 миллиона штук яиц, что на 6,4 процента больше, чем было годом ранее. В среднем в этом году в птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено по 136 яиц, или на 0,7 процента больше, чем было в прошлом году. «По состоянию на 1 августа 2025 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 114,2 тысячи голов (102,8 процента к уровню 1 августа 2024 года), в том числе коров – 31,8 тысяч (99,1 процента), свиней – 1,469 миллиона (102 процента), овец – 2,3 тысячи (93,8 процента) и птицы – 1,93 миллиона голов (93,6 процента)», – добавили в Орелстате.

Ранее пресс-служба губернатора со ссылкой на данные официальной статистики сообщила, что за январь-июнь 2025 года, объем отгруженных товаров пищевой продукции в Орловской области составил 45 миллиардов рублей и на 6,2 процента вырос по отношению к уровню 2024 года. Наибольший рост показателей в первом полугодии 2025 года был отмечен в молочной отрасли: выпуск сливочного масла увеличился в 1,8 раза (2021,2 тонны), сыров – на 34 процента (8,3 тысячи тонн) молока – на 20,6 процента (5355 тонн). Объем производства растительных масел увеличился на 31,6 процента и составил 132,9 тысячи тонн, в том числе масла подсолнечного – 48,1 тысячи тонн. Отмечен рост производства крахмалов на 9,5 процента и комбикормов на 11,6 процента.

ИА “Орелград”