В Орле рассказали, кто до революции мог стать почетным гражданином

С любопытным экскурсом в историю выступил региональный госархив.

По сведениям на 1795 год в Орле значилось 9 «именитых граждан», среди них: 2-й гильдии купцы Никита Тимофеевич Анцыфоров, Иван Поликарпович Андросов, 1-й гильдии купцы Иван Тимофеевич Анцыфоров Михаил Яковлевич Неручев и др. Об этом сообщил Государственный архив Орловской области, подчеркнув, что общеимперское почетное гражданство не следует отождествлять с почетным гражданством городов современной России.

«Исследователи родословных зачастую находят в архивных документах сведения о происхождении предков, которые им не были известны из семейных преданий, – говорят в учреждении. – Для многих из них становится открытием, что их предок, к примеру, был потомственным почетным гражданином. Это вызывает много вопросов и, конечно же, положительные эмоциональные переживания».

В связи с этим госархив решил прояснить, кто имел право на почетное гражданство в дореволюционной России. Система отличалась от современной. Почетное гражданство было введено манифестом императора Николая I от 10 апреля 1832 года, который действовал до начала XX века. Необходимость в нем возникла, когда в 1807 году для купечества было отменено звание именитых граждан, введенное Екатериной II. Почетное гражданство разделялось на потомственное и личное. Дети личных почетных граждан должны были «приписаться к одному из податных состояний или избрать себе род жизни на общем основании, если только они по образованию или по другим условиям не имеют права причисляться к привилегированным сословиям».

В порядке приобретения почетного гражданства различалось три способа, пояснили в госархиве. Первый – по рождению: дети личных дворян, дети православных церковнослужителей, если последние окончили курс в академии или семинарии и др., дети лютеранских и реформаторских проповедников и др. При втором способе о причислении к потомственному почетному гражданству могли ходатайствовать: коммерц- и мануфактур-советники, их вдовы и дети, купцы, пробывшие в 1-й гильдии в течение 20 лет, «не подпавшие в течение этого времени несостоятельности и не опороченные судебным приговором».

Такое же право имели купцы, получившие «вне порядка службы чин или орден», люд, получившие в одном из русских университетов ученые степени доктора или магистра, а также артисты и художники, «по истечении известного срока со времени получения диплома». При третьем способе почетное гражданство могло быть приобретено по службе или особым представлениям.

Так, к личному почетному гражданству причислялись лица, получившие чин 14-го класса или все высшие до 9-го или же 9-й (или обер-офицерский) класс при отставке. Получение почетного гражданства по образованию служило переходной ступенью к приобретению права дворянства по службе. На потомственное гражданство Сенат выдавал грамоты, на личное – свидетельства. Звание «Почетный гражданин» было упразднено декретом ВЦИК и СНКА от 11 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

ИА “Орелград”