В Орле ветерану СВО дали 7 лет колонии

Бывший военнослужащий попался на попытке сбыта наркотиков.

Данное уголовное дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, которого органы предварительного расследования обвинили в совершении шести особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. При изучении личности подсудимого суд установил, что ранее данный граждан судимостей не имел. Особо отмечено, что он принимал участие в специальной военной операции на территориях Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины.

Получил тяжелое ранение, из-за которого был комиссован и уволен в отставку по состоянию здоровья. Имеет статус ветерана боевых действий. Он полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что было учтено при вынесении приговора. Тем не менее, он понес наказание. Следствие и суд установили, что в декабре 2024 года ветеран СВО через интернет связался с организатором преступной группы, личность которого следствию пока не удалось установить.

Организатор через интернет на условиях полной анонимности подыскивал себе подельников для реализации на территории города Орла наркотических средств. Ветерану СВО была предложена роль закладчика и распространителя. Он должен был, следуя инструкциям «диспетчера» преступной группировки, забирать из тайников оптовые партии наркотика, затем его фасовать на более мелкие партии и закладывать их в тайники для продажи конкретным покупателям.

Правоохранителям хорошо известна такая схема, ей следуют практически все современные наркосбытчики. И довольно часто силовики берут закладчиков с поличным. Так произошло и в данном случае. К моменту задержания полицией орловец успел сделать шесть закладок. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ветерану СВО окончательно было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”