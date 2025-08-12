Радиационный фон в Орловской области признали естественным

Опасных для человека превышений уровня радиации в регионе не выявили.

В Орловской области радиационная обстановка на территории, подведомственной ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», в последние годы остается стабильной: высокого радиоактивного загрязнения в 2024 году также не обнаружено. Об этом говорится в ежегодном докладе об экологии, опубликованном областными властями. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, радиационная обстановка в Орловской области за последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной.

Ни в одном из районов области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения, отмечено в докладе. На территории Орловской области населения с эффективной дозой облучения за счет природных источников свыше 5 мЗв/год не выявлено. Радиационный фон, по данным радиационно-гигиенического мониторинга, в населенных пунктах региона варьируется от 0,08 до 0,18 мкрЗв/час, что соответствует естественным значениям.

В Орловской области уже много лет действует единая система информационного обеспечения радиационной безопасности населения области. Она включает в себя радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую государственную систему учета доз облучения населения области (ЕСКИД). Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены все организации, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения. Результаты проведенной паспортизации указывают на то, что в структуре коллективных доз облучения ведущее место занимают природные и медицинские источники.

Средняя индивидуальная доза облучения населения региона в 2021 году за счет всех ИИИ составила 2,63 мЗв в год на одного жителя, в 2022 году – 2,7 мЗв в год, в 2023 году – 2,8 мЗв в год. Для сравнения, показатель в среднем по РФ оставляет 4,3 мЗв в год. При этом 74,5 процента суммарной дозы облучения обусловлены природными источниками излучения (в среднем по РФ – 73,39 процента) и 24,8 процента – медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями (в среднем по РФ – 26,4 процента). На долю остальных источников приходится 0,58 процента.

Как раз в эти дни Ливенская ЦРБ проводит обследования сельского населения на передвижном флюорографическом комплексе. Как сообщает департамент здравоохранения Орловской области, обследование проводится в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» по заранее составленному в ЦРБ графику. На днях передвижной комплекс побывал в селах Сосновка и Норовка.

«Обследование направлено прежде всего на выявления ранних форм туберкулеза и онкологических заболеваний легких и входит в диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры взрослого населения. Передвижные комплексы делают более доступным флюорографическое обследование жителей села и особенно отдаленных населенных пунктов», – пояснили по этому поводу в пресс-службе губернатора.

Что касается доклада, то из него следует, что превышения основных дозовых пределов на территории Орловской области также не отмечено. Специалисты регулярно проводят лабораторные исследования воды из открытых водоемов и питьевой воды из централизованных источников водоснабжения на суммарную альфа-бета-активность. Превышений регламентированных нормативов не выявлено. К слову, в 2024 году также было исследовано 383 пробы пищевых продуктов и продовольственного сырья на содержание в них радиоактивных веществ, превышений гигиенических нормативов не выявлено.

«Результаты мониторинга радиоактивного загрязнения основных продуктов питания местного производства за анализируемый период позволяют говорить о стабилизации содержания основных дозообразующих радиоизотопов Cs-137 и Sr-90, – говорится в правительственном докладе. – Результаты измерений показывают незначительную вариабельность концентрации радионуклидов (от 1 до 10 Бк/кг) как по максимальным, так по средним показателям. В то же время, эти концентрации значительно ниже регламентированных нормативов, в частности по молоку: Cs-137 – 100 Бк/кг (л); Sr-90 – 25 Бк/кг (л)».

