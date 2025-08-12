В Орле автомобиль пробил стену дома

ДТП случилось на 3-й Курской.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, авария произошла этой ночью. Сообщение поступило в службу спасения около 3 часов.

«Водитель не справился с управлением и допустил столкновение автомобиля со стеной», – констатировали в ведомстве.

Авария обошлась без пострадавших. На месте работали сотрудники пожарной части №3.

Судя по фото с места ДТП, автомобиль пробил стену нежилого помещения (возможно, подвала), которое использовалось хозяевами как кладовая.

ИА «Орелград»