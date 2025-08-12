Сбережения россиян продолжают расти

Тренд на накопления сохраняется.

В июле 2025 года объем банковских вкладов физлиц увеличился на 793 млрд рублей. Всего накоплений — более 61 трлн рублей (+ 6% к началу года). 90% прироста рынка приходится на рублевые вклады. Сбережения в национальной валюте прибавили 7,5% с начала года.

В ВТБ объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 трлн рублей. Из общей массы лишь 5,3% пришлось не на рублевые вложения.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, рынок сбережений демонстрирует стабильный, хотя и умеренный рост. Несмотря на снижение ставок, россияне продолжают активно копить и хранить средства в банках, сочетая традиционные вклады с более рискованными инвестиционными инструментами. Получаемый пассивный доход по-прежнему превышает инфляцию.

По данным Центрального Банка России, в Орловской области на 1 июля 2025 года вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц (без учета счетов эскроу) – 168 374 млн руб. На 1 января 2025 года было 162 977 млн рублей. В иностранной валюте и драгоценных металлах орловцы хранят 2 996 млн руб. На начало года было 3 595 млн руб.

ИА “Орелград”