Депздрав пообещал орловцам улучшить онкодиагностику

12.8.2025 | 14:41 Медицина, Новости

В этом может помочь новая спецтехника Орловского онкодиспансера.

Фото: vestiorel.ru

В медицинском учреждении ввели в эксплуатацию современный автоматический окрашиватель стёкол с биоматериалом. «Это позволит существенно увеличить объёмы и скорость проводимых исследований», – отмечают в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Так, в минувшем году в диспансере сделали около 50 тысяч цитологических исследований. В этом году запланировано уже 65 тысяч.

Как указывает депздрав, заметное увеличение количества граждан, проходящих скрининг, должно благоприятно отразиться на итоговой общей статистике. Это позволит врачам чаще выявлять онкозаболевания на ранних стадиях и, соответственно, оперативнее и успешнее справляться с ними.

Фото: vestiorel.ru

ИА «Орелград»


