В Орле выявили сомнительную детскую горку

12.8.2025 | 11:05 Закон и порядок, Новости

Информацию уже довели до прокуратуры.

Фото: ОНФ в Орловской области

Конструкция располагается во дворе дома по Комсомольской, 245. Как рассказали в «Общероссийском народном фронте», объект находится в аварийном состоянии не первый месяц. Конструкция разрушается, обнажая металлические элементы, способные стать причиной детских травм.

Ещё с весны этого года местные жители пытаются исправить ситуацию. Однако управляющая компания не принимает необходимых мер.

При этом горкой пользуются не только дети из данного дома, но также ещё из трёх многоэтажек, расположенных по соседству.

На данный момент активисты орловского «Народного фронта» направили обращение в прокуратуру нашей области. Они просят обязать ответственную управляющую компанию («Содействие») организовать демонтаж горки и установку нового игрового оборудования, безопасного для детей. Пока что обращение находится на рассмотрении.

