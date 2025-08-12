В Орле топливная компания погасила долг после ареста и запрета

Сумма составляла около 2 миллионов рублей.

Известно, что исполнительное производство находилось в отделении службы судебных приставов по Советскому району Орла.

Предприятие, торгующее топливом, задолжало другой организации крупную сумму. Взысканию подлежало около 2 миллионов рублей. В эту сумму вошла не только сама задолженность, но и проценты за пользование чужими деньгами.

Так как юрлицо-должник не отреагировало на постановление о возбуждении исполнительного производства, к нему применили дополнительные меры. Пристав наложил арест на счета организации и запретил ей распоряжаться двумя транспортными средствами и одним прицепом.

Руководство компании решило не ждать, пока её транспорт передадут на реализацию, и выплатило всю сумму.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Орловской области.

ИА «Орелград»