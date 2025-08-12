Завтра в Орле состоится «Пробежка при храме»

Спортивную акцию организует Троицкий храм.
Об этом сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
В программе — не только легкоатлетические активности, но также молебен о здравии участников. Кроме того, запланировано последующее чаепитие.
Организаторы просят будущих участников заполнить регистрационную форму.
Сбор участников состоится у храма (на Лескова, 17) в 19 часов. Сама пробежка начнётся ещё через полчаса.
Участники проекта смогут выбрать для себя комфортную дистанцию:
- 2 километра в лёгком темпе (7:00–7:15 мин/км),
- 5 километров в среднем темпе (6:15–6:30 мин/км),
- или 7 километров в более быстром темпе (5:45–6:00 мин/км).
Возрастное ограничение: 12+
