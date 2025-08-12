В Орле благоустроили сквер имени Бунина

Изначально работы должны были завершить к 1 октября 2024 года.

Однако планы пришлось скорректировать из-за недостатка финансов. В итоге в 2024 сквер благоустроили, но очень частично. Оставшиеся работы планировалось закончить ко Дню города.

Сегодня об их завершении объявил мэр Юрий Парахин.

«Теперь скверы Бунина и Гуртьева образуют единый городской ансамбль, гармонично сочетая историческое наследие с современностью», – отметил градоначальник.

В сквере, что находится у здания главной областной библиотеки, разбили новые новые пешеходные дорожки и уложили около двух тысяч квадратных метров плитки. Также здесь провели озеленительные работы. Кроме того, в сквере установили 14 скамеек и столько же урн. Ремонт затронул и гранитные ступени, ведущие на объект.

Благоустройство выполнялось в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ИА «Орелград»