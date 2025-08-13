Орловская область заработала 26 миллиардов рублей за полгода

13.8.2025

Правительство региона утвердило отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2025 года.

Фото: ИА «Орелград»

В первом полугодии 2025 года исполнение областного бюджета осуществлялось в соответствии с Законом Орловской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и кассовым планом, составляемым на основе заявок главных распорядителей средств и прогнозируемого поступления доходов в областной бюджет. Об этом говорится в отчете, который представил региональный департамент финансов, а утвердило правительство региона.

Из документа следует, что доходы областного бюджета за первое полугодие 2025 года сложились в объеме 26,151 миллиарда рублей при годовом плане 58,504 миллиарда рублей. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы областной казны составили 16,977 миллиарда рублей при плане года в сумме 38,646 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления за отчетный период времени сложились в объеме 9,174 миллиарда рублей при плане года в 19,858 миллиарда.

По итогам первой половины 2025 года поступление по налогам сложилось следующим образом: доходы по налогу на прибыль организаций составили 3,911 миллиарда рублей, по налогу на доходы физических лиц – 5,855 миллиарда рублей, по подакцизным товарам и продукции, производимым на территории Российской Федерации, – 2,621 миллиарда рублей, по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 1,866 миллиарда рублей, по налогу на имущество организаций – 1,335 миллиарда рублей.

Примечательно, что свыше 310 миллионов рублей Орловская область заработала на поступлении в казну различного рода штрафов за административные правонарушения. Расходы областного бюджета за январь-июнь 2025 года составили 29,318 миллиарда рублей, а годовой план затрат в текущей редакции закона о бюджете составляет 64,516 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет региона в первом полугодии исполнен с дефицитом в размере около 3,15 миллиарда рублей.

ИА “Орелград”


