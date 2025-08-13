Этой ночью под Орлом пропавшую девочку искали 150 человек

13.8.2025 | 10:46 Важное, Новости, Происшествия

Однако пока ребёнок не найден.

Фото: vestiorel.ru / Поисковый отряд “Лиза Алерт”

В поисках участвовали волонтёры из отряда «ЛизаАлерт» из Орловской и Курской областей, сотрудники МЧС и МВД, а также местные жители. Сейчас ночных добровольцев заменили новые. Поиск продолжается, но пока не привёл к результатам, сообщают «Вести-Орёл».

«Отрабатывают задачи в природной среде: осмотр, прочёс, оконтуривание. Также оклейка и опрос в самой деревне и её окрестностях», – пояснили в отряде.

5-летняя Руслана Минаева пропала в деревне Большая Булгаковка накануне, 12 августа, около 19:00. Девочка не разговаривает. У ребёнка есть особенности развития. Руслана может нуждаться в медицинской помощи.

Орловцев просят сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках, по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИА «Орелград»


