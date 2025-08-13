В «Спасском-Лутовиново» пройдёт фестиваль «Записки охотника»

13.8.2025 | 11:01 Новости, Общество

Мероприятие состоится 23 августа.

Фото: spasskoye-lutovinovo.ru

В минувшем году популярный фестиваль отменили из-за соображений безопасности. В этом году он пройдёт в пятый раз.

Торжественное открытие состоится в 11 часов.

Программа будет насыщенной. Планируется выставка русских псовых борзых, которых привезут из разных уголков России. В её рамках проведут открытый чемпионат, а также шоу-презентацию породы. Кроме того, дополнительно состоится «всепородная» выставка охотничьих собак.

««Гвоздём» фестиваля станет реконструкция дворянской охоты с борзыми», – рассказали в музее-усадьбе.

Для гостей праздника будут работать сувенирные ряды и гастрономическая площадка, выставка трофеев, ловчих птиц и подсадных уток. Также будут организованы тематические мастер-классы. Желающие смогут совершить конные прогулки и сфотографироваться с лошадьми. Кроме того, состоятся соревнования по семейному охотничьему многоборью.

Праздничное настроение помогут создать выступления ансамблей «Славица», «Каравай» и «Усладушка». Также орловцы увидят интермедию по рассказам Тургенева.

Почётным гостем фестиваля станет временно исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко. Будет проведён круглый стол по актуальным вопросам охотничьей отрасли.

