Горпарк Орла нашел арендатора для площадки у «Бильярдной»

13.8.2025 | 10:46 Новости, Экономика

Годовая плата – 1 миллион рублей.

Единственным участником электронного аукциона стал Харланов Дмитрий Эдуардович. Асфальтированная площадка в парке имеет площадь 670 кв. м. Величина годовой платы – 1 005 000 рублей. Площадка предназначена для размещения аттракционов, указано в документации в ГИС “Торги”. Договор будет заключен МАУК “ЦПК г. Орла” на пятилетний срок.

По данным kartoteka.ru, Дмитрий Харланов уже трижды регистрировал ИП, последнее – в 2021 году. Основные виды деятельности – организация отдыха и развлечений прочая, торговля розничная в неспециализированных магазинах, деятельность тематических парков.

ИА “Орелград”


