Закупки ресурсного центра образования проверили

Проверка прошла по приказу администрации губернатора.

Плановую выездную проверку казенного учреждения Орловской области «Ресурсный центр «Образование – 57»» проводили сотрудники главного контрольного управления губернатора в соответствии с приказом администрации губернатора и правительства региона. Целью контрольного мероприятия являлась проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На свои закупки ресурсный центр получает средства из областного бюджета в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» государственной программы «Образование в Орловской области», утвержденной постановлением правительства региона в 2019 году. То есть речь идет о мероприятиях по внутреннему государственному финансовому контролю. Проверенный период – с 1 января 2024 года по 31 марта 2025 года.

Из отчета, обнародованного властями, следует, что всего в ходе проверки было выявлено восемь нарушений. В частности, вопросы возникли к установлению начальной максимальной цены контрактов (НМЦК). Сообщается, например, что при четырех закупках цена была обоснована «при отсутствии в коммерческих предложениях функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик объекта планируемой закупки и коммерческих и финансовых условий осуществления закупки».

Иными словами не был проведен полный анализ цен на закупаемые товары на рынке. Это позволило бы вывести среднерыночную цену, которая стала бы стартовой ценой на торгах. Подобные нарушения были выявлены и при организации других закупок, в целом вопросы возникли к НМЦК по восьми контрактам. В отчете проверяющие указали, что нарушены были требования Федерального закона № 44-ФЗ. По итогам проверки представление было направлено в казенное учреждение «Ресурсный центр «Образование – 57»», а его копия – в региональный департамент образования. Также информация о результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА “Орелград”