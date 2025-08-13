Орловцам рассказали, как вернуть деньги за лекарства

Налогоплательщики могут получить социальный вычет по НДФЛ.

Жители Орловской области могут получить социальный вычет по НДФЛ в размере стоимости лекарств, которые были назначены им лечащим врачом и приобретены за счет собственных средств. Разъяснения дала налоговая служба. Указанный вычет, уточнили в ведомстве, распространяется также на приобретение лекарств для супругов, родителей, детей и подопечных в возрасте до 18 лет.

«Для получения социального налогового вычета налогоплательщик может представить любые документы, оформленные в соответствии с российским законодательством и подтверждающие приобретение им назначенных препаратов, – пояснили в ФНС. – Например, это может быть бумажный рецептурный бланк либо сведения из медкарты или иной медицинской документации пациента. К ним следует приложить чек из аптеки, отпустившей лекарство».

По состоянию на 1 июля 2025 года о возврате налога на доходы физических лиц из бюджета заявили порядка 39 тысяч жителей Орловской области, а общая заявленная сумма вычетов составила около 1,5 миллиарда рублей. В частности, по информации пресс-службы Управления ФНС России по Орловской области, социальный налоговый вычет за оплату физкультурно-оздоровительных услуг заявили 863 налогоплательщика региона на общую сумму 18,9 миллиона рублей, что почти на 4 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

«Важным условием является то, что физкультурно-оздоровительные услуги, а также оказывающие данные услуги физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель на дату, когда были фактически произведены расходы, должны быть включены в специальные перечни, которые формируется ежегодно Министерством спорта России и размещаются на его официальном сайте», – пояснил на недавнем брифинге заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №2 УФНС России по Орловской области Сергей Богатыренко.

Кроме того, с 1 января 2025 года орловцы могут получить налоговый вычет в сумме 18 тысяч рублей при сдаче нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», соответствующей их возрастной группе. Вычет положен гражданам, награжденным знаком отличия или подтвердившими полученный ранее знак. Указанный вычет предоставляется при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году. Для его получения надо предоставить копию удостоверения о вручении знака отличия или сведения из электронной базы результатов ГТО, а также справку о медосмотре, диспансеризации перед ГТО.

ИА “Орелград”