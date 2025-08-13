Трудоустройство бывшего госслужащего обернулось штрафом

Директора учреждения наказали за нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, было заведено в Орле по итогам проверки, проведенной Орловской транспортной прокуратурой. Она выявила нарушения требований действующего законодательства о противодействии коррупции при привлечении бывших государственных гражданских служащих к трудовой деятельности. Дело было заведено на руководителя государственного казенного учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы».

Как сообщает надзорное ведомство, в ходе проверки было установлено, что на работу в указанное госучреждение были принят бывший госслужащий Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы. По закону, новый работодатель обязан уведомлять предыдущего работодателя о таких фактах. Но в данном случае в установленный законодательством срок это не было сделано.

«По данному факту прокурором в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности государственного служащего с нарушением установленных требований), – информирует Орловская транспортная прокуратура. – Решением мирового судьи он привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа 20 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу».

Ранее по аналогичной статье к административной ответственности привлекли директора бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Медицинский информационно-аналитический центр». Как выяснила прокуратура Железнодорожного района города Орла, туда был трудоустроен бывший сотрудник службы исполнения наказаний, однако новый работодатель сведения о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим в установленный срок по прежнему месту его службы не направил.

«По указанным основаниям прокуратурой в отношении директора бюджетного учреждения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения постановлением суда он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», – сообщала по этому поводу пресс-служба прокуратуры Орловской области.

ИА “Орелград”