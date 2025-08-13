В Орловском онкодиспансере провели неординарную операцию

13.8.2025

Киста внушительных размеров образовалась в необычном для неё месте.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Её выявили у орловчанки при плановом лечении гинекологического заболевания.

Врачи нашли у женщины образование в молочной железе. Его длина составляла около 10 сантиметров. Пациентка рассказала, что ему уже около семи лет.

Ранее образование определили как липому или жировик. Однако маммолог Алексей Минаков, проводя дополнительную консультацию, предположил, что это эпидермальная киста.

Обычно она образуется на голове — из-за закупорки сальных желёз. Случаев, когда такая киста появляется в молочной железе, крайне мало. За последние 125 лет их официально описано всего 100.

Хотя образование являлось доброкачественным, его удалили, чтобы избежать возможных дальнейших негативных последствий. Во-первых, она могла воспалиться. Во-вторых — переродиться в злокачественное образование (что изредка, но тоже происходит). Также сыграли роль и размеры кисты — внушительные для такого случая.

