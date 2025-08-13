Орловской «Голубке» вынесли приговор

Видеоблогершу из Орла признали виновной в реабилитации нацизма.

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области. Как ясно из этих сведений, речь идёт именно об орловчанке по имени Вера, известной в интернете под псевдонимом «Голубка». 47-летняя женщина является видеоблогером.

Установлено, что в октябре минувшего года она, ведя стрим, публично осквернила символ воинской славы России – изображение скульптуры «Родина-Мать зовёт!». «Подсудимая публично высказалась в адрес указанного изображения нецензурной бранью, совершила несколько плевков в его сторону и нанесла по нему удары зажатой в руке футболкой» – указали в ведомстве.

Приговором стали 2 года принудительных работ. 15% заработка будет перечисляться государству. Кроме того, на целых три года «Голубку» лишили права вести каналы и размещать материалы в интернете.

Дело рассматривал Орловский областнйо суд.

Напомним, что орловчанка имеет отношение к ещё одному громкому делу, связанному с другими видеоблогерами (братьями Ограми), но проходит по нему как потерпевшая.

ИА «Орелград»